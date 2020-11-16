Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi İlter Sokak'ta meydana gelen olayda, Zöhre Erdoğan (75) ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralanmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Balkondan düşen 75 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti
16.11.2020 - 23:54 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : balkondan düşen kadın,kadın,
746954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746954.aspx
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