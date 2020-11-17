Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bilim dünyasında ses getiren keşiflere imza atan ve “Giyilebilir ilk kalp pili”ni geliştiren Canan Dağdeviren, MIT’de gerçekleştirdikleri projeleri hakkında bilgi verirken “Deneylerimi yaparken yaşadığım topraklardan güç alıyorum” dedi. İki yıl önce geliştirdiği yutulabilir sensör projesinde anneannesinin ördüğü Sivas çoraplarından ilham aldığını söyleyen Dağdeviren, “Eskiden insanların cüzdanı olmadığı için paralarını farklı yerlerde saklarmış. Anneannem ve dedem de bu çorapların içine gizli gözler yapar, para ve önemli eşyalarını buraya koyarmış. Bu fikri yaklaşık ikisene önce geliştirdiğimiz, yutulabilir sensöre uyguladık. Yutulan sensör, yemek borusundan geçip karnın içine düşüyor. Çözülebilir bir kapsülün içerisine yerleştirilmiş Türk halısı şeklindeki elektronik alet açılıyor ve karnın çeperine yapışıyor. Siz yemek yedikçe, su içtikçe bu alet eğilip bükülüyor ve akım veriyor. Bu yolla vücudunuzdaki tüm değişiklikleri doktorunuzu aramadan gönderip bilgi alabiliyorsunuz” dedi. Bu projenin patentini aldıklarını ve NASA’nın bu kaplamayı astronot kıyafetlerinde kullanmak istediğini söyleyen Dağdeviren, “Özellikle astronot kıyafetleri üzerinde yapabilir miyiz diye sordular çünkü uzay çok iyonik bir ortam olduğu için elektronik aletler çalışmayabiliyor. Projemiz geçtiğimiz hafta NASA tarafından tekrar onaylandı” diye anlattı.