Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 TV'ye konuşan evin sahibi Şaban Şeker "İşten gelmiştim. Gece çalışıyorum. Duşa girdim. Beyaz fayan üzerinde siyah siyah kurtlar gördüm. Dikkat ettim hepsi canlı. 30-40 civarında vardı. Hepsi musluktan çıktı. İlk başta musluktan düşebileceklerine ihtimal vermedim. Kurtları temizledim. Tekrar musluğu açtım duşa baktım 7-8 kurt daha geldi" dedi.

YEMEK YAPAMIYORUM

Şeker'in eşi de "44 yaşındayım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Musluktan kurt geldi. Ertesi gün yine geldi. Çok korktum. Ben onkoloji hastasıyım. Bu suyu yemekte kullanıyoruz. Şimdi damacana su kullanıyorum. İSKİ'yi aradım, ekipler geldi. Eleman "20 yıldır İSKİ'de çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum' dedi. Komşularıma da söyledim. Gürsel Mahallesinde oturan kızım da musluktan kurt aktığını ifade etti" dedi.

ADIM ATAMIYORUM

Şeker'in kızı da "Tiksindiğim için çekindim. Evimde adım atmaya çekiniyorum. Fayansın üstünde geziyor" diye konuştu.

Evleri basan kurtlar, bina tesisatında problem olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Ancak binanın üç yıl önce yapıldığı, tesisatta problem olmadığı anlaşıldı.

Barajların su seviyesinin azalmasıyla ilgili bir durum mu var yoksa İSKİ yeterli bakım mı yapmıyor?

Bu sorular cevabı laboratuvar incelemesinden sonra anlaşılacak.