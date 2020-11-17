Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un (29) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Hacılar Camisi’ne getirilerek musalla taşına konuldu. Şehidin annesi Fatma Topuksuz, babası Salim Topuksuz ve eşi Hatice Topuksuz ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İkindi vakti düzenlenen törende şehidin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin musalla taşından askeri tören mangasınca alınan naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un cenazesi daha sonra Çamiçi mezarlığında dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine; Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparlan Kılıç, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Topuksuz, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Tunç operasyonu kapsamında teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu.