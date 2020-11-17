Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikey bahçelere Balıkesir Büyükşehir Belediye talip olmuştu. Balıkesir, İstanbul'a talep yazısı yazdı. İBB, yazıya bir ay sonra trajikomik bir cevap verdi.

Nasreddin Hoca'nın "kazan öldü" fıkrasını akıllara getiren cevapta 'bitkilerin stresten öldüğü' bu sebeple talebe olumlu cevap verilemeyecği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"15.10.2020 tarihli ve E-43762547-41469 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile; Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan alanlardaki dikey bahçe düzenlemerinde revizyon çalışmalarının başlatıldığı ve 'Yaşayan Duvar' adıyla yeni uygulamaların başlandığı kaldrılan ve kaldırılması planlanan dikey bahçelerin (bitki, saksı, sulama ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri, aydınlatma ekipmanları vb.) kamu yararı gözetilerek hibe edilmesi talep edilmektedir.

Bahse konu olan dikey bahçelerin, özellikle taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş, bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle bakım/onarım maliyetleri her geçen gün artan dikey bahçelerin kullanılabilir durumda olan bitkiler, saksılar, sulama, aydınlatma ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri başkanlığımızın sorumluluğunda bulunan alanlarda değerlendirildiğinden talebiniz tarafımızca karşılanamamaktadır."