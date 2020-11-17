Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, Gökçen istikametine ilerlediği esnada Hakan Baş'ın idaresindeki 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Baş hayatını kaybederken, M.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza sonrası polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
17.11.2020 - 21:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, Gökçen istikametine ilerlediği esnada Hakan Baş'ın idaresindeki 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Baş hayatını kaybederken, M.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,kaza,trafik kazası,
747137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747137.aspx
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