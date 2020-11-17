Kaza, Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi K. tarlada traktör kullandığı ve arkasında ekin ekme makinesinin bulunduğu sırada 9 yaşındaki Batuhan K. makine üzerine düştü. Baba, traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Niyazi K’nın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Denizli'de feci olay! Geri manevra yapan baba oğlunu ezdi
17.11.2020 - 21:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de 9 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı traktörde takılı makinenin üzerine düştü. Baba, traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan çocuk, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi K. tarlada traktör kullandığı ve arkasında ekin ekme makinesinin bulunduğu sırada 9 yaşındaki Batuhan K. makine üzerine düştü. Baba, traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör,kaza,çocuk,
747139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747139.aspx
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