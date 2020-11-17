Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi K. tarlada traktör kullandığı ve arkasında ekin ekme makinesinin bulunduğu sırada 9 yaşındaki Batuhan K. makine üzerine düştü. Baba, traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.



Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Niyazi K’nın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.