Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çorum'da gece yarısı korkutan deprem
18.11.2020 - 02:22 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 02:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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747173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747173.aspx
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