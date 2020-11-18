Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvalık Belediyesi Mart ayından bu yana dezenfeksiyon işlemlerine hiç aralık vermeden devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, her gün ilçe genelindeki cadde ve sokaklarla, kamuya açık alanları temizliyor.

Korona virüse yakalanan ve görevini evinden yürüten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla sürdürülen çalışmalar son günlerde daha da fazla arttırıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Mustafa Akkuzu, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatlarını harfiyen yerine getirdiklerini ve Mart ayından bu yana başlattıkları hummalı çalışmaların son günlerde artan Covid19 vakaları nedeniyle daha da sıklaştırıldığını kaydetti.

İlçenin dört tarafında ve 16 kırsal mahallede dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Akkuzu, “20 personel, 10 araçla 7/24 sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı cadde, sokak, çocuk parkları, otobüs durakları başta olmak üzere ilçemizin dört bir yanında gerçekleştiriliyor. İnsana ve hayvanlara zarar vermeyen ancak virüs öldürücü özelliklere sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da onayladığı tonlarca su bazlı ilaçla sürdürdüğümüz çalışmalarla Ayvalık’ı Covid19 virüsüne karşı koruma kalkanı içine almaya çabalıyoruz” diye konuştu.