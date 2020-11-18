Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş’un şahsi silahının ateş alması sonucu şehit olduğunu açıkladı. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Diyarbakır’da uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu
18.11.2020 - 23:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da görev yapan bir uzman çavuş, şahsi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.
Etiketler : Diyarbakır,uzman çavuş,ateş,
747391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747391.aspx
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