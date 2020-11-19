Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayının sonlarında Türkiye’de görülen korona virüs vakaları geçtiğimiz aylarda alınan tedbirler sonucu düşüşe geçmişti. Ancak normalleşme sonrası kurallara uymayanların yüzünden vakalar hızla tırmanışa geçti. Son bir aradan sonra Türkiye genelinde bir günde ölenlerin sayısı 100 geçti. Tedbirler kapsamında Türkiye’nin bir çok ilinde cadde ve halkın kalabalık olduğu alanlarda sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Buralarda sigara içmenin cezası ise 900 TL. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü yasak olan caddede sigara içen bir genci görünce müdahale etti. Sigara içen genç, yasak olduğunu bildiğini, ancak dişinin iltihabına iyi geleceğinden dolayı sigara içtiğini ifade etti. Fakat bu savunması ceza yemekten kendisini kurtarmadı. Emniyet Müdürü olay yerine ekip çağırarak genç hakkında gereken işlemlerin yapılması talimatını verdi. Ekip gelene kadar Emniyet Müdürü, sigara içen gence uyarılarda ve sigarı bırakması için tavsiyelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri şahıs hakkında yasak olmasına rağmen sigara içmesinden dolayı işlem yaptı.