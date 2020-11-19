Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu; Ardahan çevrelerinin gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu, yükseklerinin ise kar yağışlı; yarın öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Tunceli’nin orta ve güney kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı olarak geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı’da eksi 3, Kars’ta 4, Erzincan ve Ardahan’da eksi 2, Iğdır’da 2, Tunceli’de 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzurum’da 6, Kars’ta 5, Ağrı’da 9, Iğdır ve Erzincan’da 10, Ardahan’da 4 ve Tunceli’de 13 derece olması öngörülüyor.