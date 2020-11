Türkiye Gazetesi

Peru Halter Federasyonu tarafından düzenlenen IWF Online Yıldızlar Dünya Kupası müsabakaları, 402 sporcunun ve 62 ülkenin katılımıyla 11-18 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen kupada Türkiye’yi temsil eden Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 140 kilogram kaldırıp dünya ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Uluslararası arenada boy gösteren milli halterci, daha iyi yerlere gelmek için Kırıkkale'deki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

“8 yaşından beri halter kaldırıyorum”

Yaşadığı duyguyu İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan 16 yaşındaki Hakan Şükrü Kurnaz, antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Kurnaz, “11-18 Kasım 2020 tarihleri arasında Dünya Halter Şampiyonasını dünya ikincisi olarak tamamlamış bulunmaktayım. Koparmada 140 kilogram kaldırarak dünya ikincisi oldum. Silkmede bir talihsizlik yaşadım ve bu yüzden sıfır çektim. 8 yaşından beri halter kaldırıyorum. Profesyonel halterciyim. Bundan sonra sporumu daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“Hedefim Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu”

Halterin hayatında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Kurnaz, “Haftada 6 gün halter antrenmanı ve her gün vücut geliştirme yapıyorum. Yılın neredeyse 6 ayını da kamplarda geçiriyorum. Dönünce oralarda neler yaptığımızı arkadaşlarımıza anlatıyorum. Onlar da duydukça daha fazla arzulanıyorlar. Ailem beni her konuda destekliyor. Her gittiğim yere beraber gidiyoruz. Bundan sonraki hedefim Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu” ifadesini kullandı.

“Çalışmalarımızın tamamını müsabakalara dönük devam ettiriyoruz”

Milli sporcunun babası ve aynı zamanda halter antrenörü olan Hayrettin Kurnaz ise, hem çocuklarına hem de diğer sporculara desteklerini sürdürüyor. Çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini kaydeden Hayrettin Kurnaz, “Hakan Şükrü, 2019 yılında İsrail’de yapılan Avrupa Şampiyonasında rekor kırarak şampiyon olmuştu. Bu sene Peru’da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonasında koparmada dünya ikincisi oldu. Silkme hareketinde talihsiz bir kaza yaşadı, eli patladı. Bundan dolayı 160, 162 ve 163 kilogramı üç hakkında başarısız olarak sıfır çekti fakat yine de ikinci olmayı başardı. Antrenmanlarımızı burada haftanın 6 günü yapıyoruz. Günlük 3 saat antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızın tamamını müsabakalara dönük olarak devam ettiriyoruz” diye konuştu.