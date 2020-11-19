Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüse bağlı ölümler sürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs Aydın’da bir can daha aldı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeli Aytaç Bayram çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görüyordu. Bayram, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini kapatan Bayram’ın acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Hastane personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
19.11.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personellerinden Aytaç Bayram, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın Atatürk Devlet Hastanesi,Aytaç Bayram,koronavirüs,
747514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747514.aspx
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