Kastamonu’da korona virüse karşı yapılan denetimlerde maske takmayan 29, sosyal mesafe kurallarına uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 7 kişi ve sigara yasağına uymayan 10 kişi olmak üzere toplamda 51 kişiye 60 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulurken karantina kurallarını ihlal eden 11 kişinin yurtlarda izole altına alındığı.
Tedbirlere uymayan 51 kişiye 60 bin 750 lira para cezası
19.11.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye, 60 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Etiketler : Kastamonu,
747529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747529.aspx
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