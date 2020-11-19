Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da korona virüse karşı yapılan denetimlerde maske takmayan 29, sosyal mesafe kurallarına uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 7 kişi ve sigara yasağına uymayan 10 kişi olmak üzere toplamda 51 kişiye 60 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulurken karantina kurallarını ihlal eden 11 kişinin yurtlarda izole altına alındığı.