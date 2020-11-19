Olay, akşam saatlerinde Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kızının evde olduğu bir esnada dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Süheyla Ata (50) ağır yaralandı. Kızı tarafından fark edilen Ata için olay yerine ambulans çağrıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süheyla Ata burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı haber alan Süheyla Ata’nın eşi Ramiz Ata ve 2 çocuğu hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis talihsiz kadının pencereden nasıl düştüğüne ilişkin inceleme başlattı.
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü
19.11.2020 - 22:26 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : Süheyla Ata,bursa,
747606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747606.aspx
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