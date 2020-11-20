Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk havaların kendisini gösterdiği ve mevsimler hastalıkların oluştuğu sonbahar ve kış mevsimlerinde tüketimi daha da artan ıhlamur, güzel kokusu ve aroması ile bu dönemlerde tercih ediliyor. Korona virüs vakalarının arttığı dönemde de vatandaşlar hastalıklardan korunmak için alternatif ürünlere yöneliyor. Tüketilmesi halinde pek çok hastalığa iyi geldiği söylenen ıhlamur, fiyat noktasında da adeta altınla yarışıyor. Kilogramının 200 liraya çıktığını gören vatandaşlar da, bütçelerine göre göre ıhlamuru ya gramla ya da içimlik olarak alıyor.

"Ihlamur şu anda altınla yarışıyor"

Ihlamurun geçen senelerde kilogram olarak alındığını kaydeden aktar Abdurrahim Çolak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ihlamur hastalıklara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuttaki fazla ödem şişkinliğini azaltır. Sinir istemine iyi gelir. Cilt bakımı, saç bakımı için kullanılır. Ihlamur şu anda altınla yarışıyor desek yeridir. Geçtiğimiz senelerde vatandaşlar kilogram olarak alıyorlardı şu anda gramla alıyorlar. Eskisi gibi alımı yok. Şu anda ıhlamurun satış fiyatı 200 Türk Lirası" dedi.

"Önce suyu kaynatıp daha sonra ıhlamuru ekliyoruz"

Ihlamurun doğru demlendiği takdirde daha yararlı olacağını belirten Çolak, "Ihlamurun doğru kullanımı sıcak suyu kaynattıktan sonra içerisine atılıyor. Bu şekilde olduğunda suyun kireçli olmasından dolayı ıhlamurda bulunan gözenekler doluyor. Bundan dolayı da ıhlamurdan vitamini tam alamıyoruz. Ama önce suyu kaynatıp daha sonrasında ıhlamuru eklediğimizde vitaminini tam olarak alabiliriz" şeklinde konuştu.