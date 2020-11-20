Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, 5 yıldır bölge çiftçisinden canlı hayvan satın alan ve bugüne kadar besicilerin parasını ödemekte sorun yaşamayan Y.B., son olarak 810 büyükbaş hayvanı senet ve çek ile satın aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bölge çiftçisinin güvenini kazanan Y.B., Şenkaya ilçesinde 30 çiftçiden 810 adet büyükbaş hayvan alıp karşılığında vadeli çek ve senet verdi. Büyükbaş hayvanların yaklaşık değerinin 4,5 milyon lira olduğunu dile getiren çiftçiler, senetlerin ve çeklerin günü geldiğinde paralarını almak için bankaya gittiklerinde çek ve senetlerin karşılıksız olduğunu öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Ardından seslerini medya aracılığı ile duyurmaya çalışan besicilere hayvanları alan Y.B hakaret ve tehditte bulunmaya başladı. 810 büyükbaş hayvanını dolandırıcılara kaptıran besicilerin ahırlarında ise sadece birkaç tavuk kaldı.

Besici Mustafa Yıldız 30 besici arkadaşla birlikte Y.B.'ye hayvanlarını verdiklerini ifade ederek, “Paramızı geçen yıl dokuzuncu ayda verecekti on birinci ay oldu daha bir ödeme yapılmadı. Ayrıca mahkemeye verdik. Mahkemeden henüz bir sonuç alamadık” dedi.

Besici Sebahattin Bilanik ise, “Ben Y.B.’ye 108 tane hayvan verdim. Tam iki yıl oldu ödemedi. Bu şahıs Şenkaya’dan ve mahallelerinden 810 tane büyükbaş hayvan götürdü. Bunlar bir dolandırıcı, bir çete. Şenkaya dışında Horasan ilçesinden de hayvan götürmüşler. Bunları sonradan öğrendik, bunlar tam çeteler" dedi.

Besici Kasım Bilenik ise, “Ben de Y.B.'ye hayvanlarımı sattım mağduriyetimizi medya aracılığı ile duyurmaya çalıştığımız için Y.B. ve kardeşleri Whatsapp ve Facebook'tan bize hakaret ediyor, videolar çekip tehdit ediyor. Bunların hepsini biz suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.