Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’nın Karatay ilçesinde ikamet eden Şenol Sarı, kızına ait olan 42 EAK 16 plakalı otomobili satışa çıkardı. 27 Ekim Salı günü otomobili satın almak için Mesut Y., Cem B. ve Cemal B. isimli 3 şahıs Eskişehir’den Konya’ya geldi. Taraflar anlaştıktan sonra satış yapmak üzere Karatay 11’inci Noteri’ne gitti. Mesai saati bitiminin hemen öncesinde yapılan satışta, aracı üzerine alacak olan Mesut Y. otomobilin ücretini EFT (Elektronik Fon Transferi) yoluyla ödemek istedi. Satışı veren Şenol Sarı ve beraberindeki oğulları teklifi kabul etti. Mesut Y., Sarı ve oğullarının yanında EFT yoluyla parayı gönderdikten sonra ise satış işlemi gerçekleşti. Otomobili alan 3 şahıs ise Eskişehir’ dönmek üzere yola koyuldu. Paranın hesaplarına geçmesini bekleyen talihsiz adam ve oğulları durumdan şüphelenince şahısları aradı, ancak telefona çıkan olmadı. Şenol Sarı dolandırıldıklarını anladı ve C. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Otomobili alan şahıslardan Mesut Y.’nin daha önce işlediği suçlardan aranması olduğu öğrenilirken, şahıs Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise hala bulunamadı.

“Tek derdimiz aracımızın bulunması”

Satışı yaptıktan sonra para gelmeyince durumdan şüphelendiklerini ifade eden Şenol Sarı, dolandırıldıklarını anlayınca şoke olduklarını söyledi. Tek isteklerinin otomobilin bulunması olduğunu belirten Sarı, “Büyük şaşkınlık yaşadık. Şu anda ben de ailem de çok üzgünüz. Başımıza gelen çok büyük talihsizlik, mağdur olduk. Dişimizden tırnağımızdan artırdığımız parayla bu otomobili aldık. Büyük zarardayız. Tek derdimiz aracımızın bulunması” diye konuştu.