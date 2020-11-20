Bahçesindeki kutunun içinde fareyi gören Cheryl Hewins (72), “Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Yine de yemi sevdiğine memnun oldum” diye konuştu. Hewins’in haber vermesiyle bölgedeki hayvan yardım kuruluşu gelerek fareyi özgürlüğüne kavuşturdu.
Karnı şişen fare kuş yemi kutusunun içinde mahsur kaldı
20.11.2020 - 15:44 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Wight Adası’nda içinde kuş yemi bulunan kutunun içine giren fare, yemeyi abartınca karnı şişerek kutunun içinde mahsur kaldı.
Etiketler : İngiltere,
747786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747786.aspx
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