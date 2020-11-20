Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçesindeki kutunun içinde fareyi gören Cheryl Hewins (72), “Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Yine de yemi sevdiğine memnun oldum” diye konuştu. Hewins’in haber vermesiyle bölgedeki hayvan yardım kuruluşu gelerek fareyi özgürlüğüne kavuşturdu.