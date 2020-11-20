Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Koronavirüs vakasına müdahale etmek üzere olay yerine giden sağlık ekibi, Atatürk Caddesi üzerinde bir araç sürücüyle yol vermemesi nedeniyle tartıştı. 36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa Başbay ile sürücü arasındaki sözlü tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs Başbay’ı ambulanstan indirerek darp etti. Yüzünde ve boynunda darp izleri olan, dudağı patlayan ambulans şoförü Başbay, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olayı anlatan Başbay, “Koronavirüs vakasına gidiyordum. Yol istedim. ‘Sen bu yoldan gidemezsin’ dediler. Sirenlerimi çaldım. Halen bana yol vermediler. Tekme, tokat bana girdi. Şikayetçiyim” dedi.

Araç sürücüsü ve yanındaki şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahısları yakalamak için operasyon başlattı.