Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sipahiler köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın bulunduğu ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada Covid-19 salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda 20 Kasım 2020 saat 18.00'dan 4 Aralık 2020 tarihi saat 18.00'a kadar 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Vakaların görüldüğü köyde karantina kararı
20.11.2020 - 22:20 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük merkez ilçeye bağlı Sipahiler köyünde birden fazla pozitifli vaka görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.
Etiketler : karabük,köy,karantina,
747867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747867.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER