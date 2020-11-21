Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malatya-Kayseri kara yolu Sarıhacı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan Kayseri istikametine seyir halinde bulunan A.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.