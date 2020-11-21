Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgınında ikinci dalga yaşanıyor. Türkiye’de son zamanlarda hızla artan vak'alar karşısında bu haftasonundan itibaren başlamak üzere bir takım önlemler hayata geçirildi. Önlemler kapsamında 20 yaş altı gençler için saat 13.00’da başlayan sokağa çıkma izni saat 16.00 itibariyle sona erdi.