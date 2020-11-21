Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde hızla yeniden artış gösteren Korona Virüs vakalarının en yoğun olduğu illerden biri olan Karabük’te bugüne kadar toplam pozitifli vaka sayısı ise 10 bini aştı. Günlük ortalama 300’ün üzerinde pozitif vakaların çıktığı kent genelinde son bir ayda virüsten ölenlerin sayısı ise 68 oldu.

Son 24 saat içinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınan Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Şaban Kürşat K. (45) ve İbrahim A. (89), Ayşe C. (67), Halil Y. (68), Mehmet D. (88) ile Arslan K. (73) hayatını kaybetti. Bu ölümlerle birlikte kentte korona virüsten ölenlerin sayısı ise 114’e yükseldi.

“Ev ziyaretleri yasaklanmıştı”

Öte yandan kent gelinde vaka sayılarının hızla artış göstermesinden dolayı korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İl, ilçe ve beldelerde 17 Kasım itibarıyla geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretleri yasaklanmıştı.