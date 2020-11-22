Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya ilçesinin tarihi Trilye Mahallesi'nde bulunan Rumlardan kalma 200 yıllık ev yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Halk, Tarihi Taş Mektebin yanında bulunan eski evi 'perili ev' diye nitelendiriyor. Eve neden perili ev dendiğini ise kimse bilmiyor. İddiaya göre adı 'perili ev' olarak kalan yapının önünden gece geçmeye mahallenin çocukları korkuyor, evlerine gitmek için yollarını uzatıyordu. Geçmişten gelen perili ev ismi günümüzde de yaşatılıyor. Tarihi ev Trilye'ye gezmeye gelenler tarafından mutlaka ziyaret ediliyor. Metruk yapısıyla görenleri ürküten ev, sahipleri tarafından restore edilerek turistler tarafından gezilebileceği bir yapıya dönüştürülecek.

Çocukken perili evin önünden gece geçmeye korktuklarını söyleyen 75 yaşındaki Fatma Yıldız, "Bu bina Rumlardan kalma. Bizim evimiz bu binanın bulunduğu sokaktaydı. Çocukken elektrikler de yoktu, bu eve perili ev dedikleri için buradan geçmeye korkardık. Hala adı perili ev olarak geçiyor. Neden bu perili ev dendiğini bilmiyorum. Burada hiç peri görmedik. Şimdi çok sayıda turist çekiyor. Kafilelerle turist buraya gelerek bu evi ziyaret ediyor" dedi.

Perili evin sahibinin kızı Gökçen Özkan ise, "Bu mahallenin yaşlıları bu evde peri olduğunu düşünüp korkuyorlarmış, lakin kimse neden perili ev dendiğini bilmiyor. Değişik hikayeler anlatılıyor. Biz bu evi 25 yıl önce aldık. Bu ev yaklaşık 200 yaşında. Rumlardan kalma bir ev. Tarihi mektebin yanında. Bu evi önümüzdeki günlerde restore ederek değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu evi dışarıdan çok sayıda kişi görmeye geliyor" dedi.