Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de çok az bölgede yetişen urmu dut, barındırdığı antioksidan özelliği, çeşitli vitamin ve minarelerle ağız ve dil yaralarına da iyi gelmesinden dolayı yok satıyor. Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dut, sıkılarak kazanlarda kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor. Şifa deposu olarak bilinen urmu dut pekmezinin kilosu 300, reçeli ise 100 liradan satılıyor.

Kahramanmaraşlı Neşnat ailesi, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dutları yazın soğuk hava depolarına bırakıyor. Kasım ayında da yoğun ilgi nedeniyle dev kazanlar kurup urmu dut pekmezi ve reçeli üretiyor. Güldane Neşnat’ın (60) hazırladığı ürünler, oğlu Halil İbrahim Neşnat (35) tarafından Türkiye’nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Şifa deposu

Urmu dut, diğer dutlar gibi silkelenmeden ağaçtan tek tek elle toplanıyor. Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dutun ekşi bir tadı var. Antioksidan özelliği yüksek bir meyve olan urmu dutun vücuttaki zararlı mikroplar, virüs, bakteri, hatta tümör ve kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırdığı belirtiliyor. İçerdiği yüksek dozda C vitamini, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, B vitamini kompleksleri, demirle beraber bütün vitaminler, mineralleri ihtiva ettiği için urmu dutun bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlenmesinde önem taşıdığı ifade ediliyor. Kemik sağlığının korunmasında olduğu kadar yüksek kolesterol, tansiyon, şeker ve özellikle kansızlık hastalıklarının tedavisinde de etkili olduğu belirtiliyor.