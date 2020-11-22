Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama ikinci gününde evlerine dönen sürücüler 15 Temmuz Köprüsü’nde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.