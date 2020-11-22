İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama ikinci gününde evlerine dönen sürücüler 15 Temmuz Köprüsü’nde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.