Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
22.11.2020 - 23:59 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Etiketler : mardin,
748304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748304.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER