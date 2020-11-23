Kaza, Tekir Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 YZ 0223 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 HV 631 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, traktör üzerinde bulunan 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulundukları yerden sıkışan 2 yaralı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.