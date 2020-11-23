Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Daha önce de 'suçüstü' yakalanan bazı markalarda olduğu gibi kampanya dönemi başlamadan önce fiyatı 2'ye katlanan birçok ürün söz 'sözde indirim' günlerinde 'yüzde 80'e varan indirim' diyerek, önceki fiyatının da üzerinde satışa sunuluyor. Ardından "Bitmek üzere", "Son 5 ürün", "Akşam 21.00 indirimi" gibi yeni bildirimler sürekli alışverişe yönlendiriliyor. Burada görev ise cebini düşünmek zorunda olan tüketiciye düşüyor. Önemli olan markalardan gelen indirim oranı değil. Yüzde 99 indirim yapsa dahi o ürün gerçekten ucuz olmayabilir. Onun için öncelikle o ürün sizin ihtiyacınız mı, değil mi ona bakmalısınız; ardından da o ürünün o fiyatı hak edip etmediğine... Son dönemde başlayan "Siz önce sepeti doldurun, şu saati bekleyin" benzeri duyurularda da 'fiyat ve ihtiyaç kontrolüne' göre davranmakta fayda var.