Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azdavaylı kadınlar, yöreye özgü şapka, yazma, entari, yelek, kuşak, önlük ve şalvardan oluşan kıyafeti, hayatın her alanında kullanılıyor. Azdavay Belediyesi’nin de bu geleneğin yaşaması için başlattığı mücadele başarıyla sonuçlandı. Bu yöresel kıyafet, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Kıyafetin Orta Asya'dan geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek “Türkiye'de parça olarak kuşak, önlük, ceket, yelek gibi coğrafi işaretler var ama bir kıyafetin tamamı bir ilk. Çok gururluyuz” dedi. 76 yaşındaki Fatma Bakırcı da “Çocukluğumdan beri böyle giyiniyorum. Kendi torunlarıma miras kalması için sürekli bu elbiseden dikiyorum” diye konuştu. Lise son sınıf öğrencisi Sılanur Civelek (17) de bu kıyafeti gururla taşıdığını belirtti.