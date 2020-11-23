Edinilen bilgiye göre olay kent merkezinden geçen Araç Çayı’nın kıyısında toplu balık ölümlerine rastlanıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çay boyunca inceleme yapan ekipler, ölü balıkların çaya atılmış deniz levreği olduğu ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kasa ile çaya atılan bozulmuş balıklar çevre kirliliğine neden oldu.
Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya çıktı
23.11.2020 - 17:12 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te çaya atılan bozulmuş balıklar çevre kirliliğine sebep oldu.
Etiketler : balık ölümleri,karabük,
748437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748437.aspx
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