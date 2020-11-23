Olay, Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç kimliği belirsiz kişilerce karnının sol tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serdar A. tedavi altına alındı. Serdar A., hastanede polise verdiği ifadede 20’li yaşlarda iki kişinin önünü keserek sigara istediğini, vermeyince de kendisini bıçaklayarak kaçtıklarını belirtti.
Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Önünü kestikleri şahsı sigara vermeyince bıçakladılar
23.11.2020 - 20:58 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da bir genç, önünü kesip sigara isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç kimliği belirsiz kişilerce karnının sol tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serdar A. tedavi altına alındı. Serdar A., hastanede polise verdiği ifadede 20’li yaşlarda iki kişinin önünü keserek sigara istediğini, vermeyince de kendisini bıçaklayarak kaçtıklarını belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bıçaklı saldırı,sigara,saldırı,
748475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748475.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER