Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı ve ülkemizi adeta esir alan koronavirüs salgınının üstesinden gelebilmek için yetkililerin aldığı kararların yanı sıra Edirne’de bazı esnaflar da fedakarlıklar yapmaya devam ediyor.

Ön koltuğa oturmak yasak

Edirne’de hem kendisinin hem de vatandaşların koronavirüsten korunmaları için taksici Gökhan Kısaç, taksisinde şeffaf panel dönemi başlattı. Taksisine binen müşterilerin ön koltuğa binmesine izin vermeyen Kısaç, arka koltukta oturan müşterileriyle teması engellemek amacıyla monte edilen şeffaf panelin memnuniyet oluşturduğunu kaydetti.

Taksiye binen müşterilerden Faik Bülbül ise, şeffaf panel uygulamasından memnun olduğunu belirterek, tüm taksilerde uygulanması gerektiğini söyledi.