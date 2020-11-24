Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Nebi Kuyumcu isimli vatandaş, son dönemlerde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşların dikkatini koronavirüse çekmek isteyen Kuyumcu, evinin bahçesine bıraktığı cansız mankene maske taktı. Kuyumcu, "Koronavirüse karşı bazı insanlarımız tedbirsiz, duyarsız davranıyor ve sokakta maskesiz geziyorlar. Ben de bu soruna dikkat çekmek için cansız mankene maske taktım. İnsanlarımız bunu görür ve inşallah daha dikkatli ve tedbirli olurlar" dedi.
Koronavirüse dikkat çekmek için cansız mankene maske taktı
24.11.2020 - 11:18 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan bir kişi, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla evinin bahçesinde bulunan cansız mankene maske taktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cansız manken,koronavirüs,maske,
748601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748601.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER