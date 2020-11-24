Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Nebi Kuyumcu isimli vatandaş, son dönemlerde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşların dikkatini koronavirüse çekmek isteyen Kuyumcu, evinin bahçesine bıraktığı cansız mankene maske taktı. Kuyumcu, "Koronavirüse karşı bazı insanlarımız tedbirsiz, duyarsız davranıyor ve sokakta maskesiz geziyorlar. Ben de bu soruna dikkat çekmek için cansız mankene maske taktım. İnsanlarımız bunu görür ve inşallah daha dikkatli ve tedbirli olurlar" dedi.