Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Valiliği kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 142’ye yükseldiği kentte Kilis Devlet Hastanesinde 278 kişi tedavi görürken, 36 kişinin yoğun bakımda, 9 kişinin de entübe olduğu bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Kilis’te 7 bin 802 vaka sayısına ulaşılırken, 36 kişinin yoğun bakımda ve 9 kişinin de entübe olduğu bildirildi.