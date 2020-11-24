Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 1.5 aydır ilçede bulunan ve Türkiye aşığı olduğu öğrenilen 59 yaşındaki Alman uyruklu Thomas Miethe, 21 Kasım bir pansiyonda tek kişilik oda kiraladı. Gün içinde çevreyi gezen ve esnaflarla sohbet ederek vakit geçiren Miethe’den bir süre haber alamayan çevredeki bir esnaf, Miethe’nin kaldığı pansiyona geldi. Kapıyı açan olmayınca arka pencereden odaya giren esnaf, Miethe’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı haber alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.





Depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen Miethe’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin sonuç yapılan otopsinin ardından kesinlik kazanacak.