Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hint girişimci Saheer, 2019 yılında ABD temelli yazılım geliştirme kursunun Türkiye ayağını, öğrenci nüfusuyla öne çıkan Eskişehir’de kurdu. Bilgi teknolojilerinde yetişmiş eleman açığının fazla olduğunu vurgulayan Saheer, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin de belirttiği üzere ihtiyaç çok, ancak yazılımda kişileri doğru alana yönlendirmek asıl mesele. Bu konuda Türk gençleri dezavantajlı konuma düşüyor çünkü uluslararası firmalarda işlerin nasıl yürüdüğünü ve en çok hangi alanlarda eksik olduklarını bilmiyorlar” dedi.

Thoufeeque Saheer, yazılım kursuna kaydolan kişileri istihdam konusunda desteklediklerini belirterek, “Açtığımız kurslarla IT sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimize teknik bilgilerin yanında mülakat taktikleri ve iletişim becerileri de kazandırıyoruz” dedi.

“Türklerin yazılım sektöründe potansiyeli yüksek”

Kendisi de yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanında çalışan Saheer, Türkiye'deki gençliğin, problemlere pratik çözümler sunabildiğini ve yazılım alanında potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti. Yatırımını buraya yapmadan önce gerekli araştırmayı yaptığında, bundan 10-20 yıl önce yeni mezun bir mühendisin kolaylıkla iş bulabildiğini, ancak günümüzde ise sektörde mühendislik eğitimine ek beceriler gerektiğini belirtti. Saheer, bu potansiyeli kullanarak gençlere uzaktan çalışma alanında yeni bir iş kapısı sağlayacağını vurguladı.

“Pandemiyi fırsata çevirin”

Akademinin mevcut kursiyerlerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Victor Muya, aldığı eğitim hakkında düşüncelerini şu şekilde belirtti.

“Teknoloji dünyası hızla değişen bir dünya. Dolayısıyla, bu değişimlere uyum sağlayabilmeniz lazım. Akademideki eğitim programı sayesinde eksiklerimi tamamlamış oldum. Bu çok iniş çıkışlı bir süreç ve zaman zaman çok çalışma gerektiriyor. Ancak burada asıl fark oluşturan nokta güvendiğim takım arkadaşlarıyla çalışabilmem oldu. Pandemi döneminde sadece oturarak vakit geçirmek istemedim. Yerine bunu fırsat bilerek yazılım sektörüne atandım.”