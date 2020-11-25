Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Sapanca ilçesi Hacımercan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce satın alınan ve tadilat çalışmalarının sürdürüldüğü evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.