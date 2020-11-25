Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl İlçesi, Orhaniye, Mahmudiye ve Süleymaniye mahallesinde bulunan 3 farklı adrese İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl JASAT, Yenice ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Alınan istihbari bilgiler sonucunda Y.D., H.K. ve M.L. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptıkları belirlendi. Yapılan operasyon sonucu ikamette bulunan H.K. ve M.L. gözaltına alınırken, firari Y.D.'yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı (Payp), 3 adet uyuştrucu kullanım aparatı (Nargile), 5 gram metamfetamin, 42 adet ilko regapen isimli uyuşturucu hap, 305 adet captagon isimli uyuşturucu hap ve 430 adet sanovel symra( Lilika) diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.