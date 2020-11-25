Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada kutlanan 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne Ürgüp’ün tarihi ve sembol yapıları turuncu renk ile aydınlatılarak destek verildi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediyesi’nin kadın çalışanları ile Üç Güzeller Mevkiinde yaptığı açıklamada “Her yıl 25 Kasım’da düzenli olarak kutlanan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününde bizler de Ürgüp Belediyemizin kıymetli kadın çalışanları ile kadına şiddete hayır diyoruz” dedi.

Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria’nın vahşice öldürülmesi ve yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsenmesine karar verdi.