Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biden, Wilmington’daki mülakatta, dünyanın değiştiğini, başkanlığının “3. Obama dönemi” olmayacağını söyledi. Başkan Donald Trump’la seçimden bu yana doğrudan görüşme yapmadığını da belirten Biden, Trump yönetiminin başkanlığı devir sürecini başlatmasını “samimi” bulduğunu ifade etti. Geçen hafta Demokratlardan Kongre üyesi Bill Pascrell, Adalet Bakanlığı’nın, “işledikleri sayısız suçlardan dolayı tüm Trump rejimi hakkında soruşturma başlatması” çağrısında bulunmuştu. Holt’un, bu konudaki görüşünü sorması üzerine Biden, “Ben başkanın yaptığını yapmayacağım ve Adalet Bakanlığı’nı isteklerimi yerine getirmesi için araç olarak kullanmayacağım” dedi. Biden, “Trump ‘önce Amerika’ dedi ama şimdi ‘yalnız Amerika’ oldu. Amerika döndü. Yeniden masanın başında olacağız” diye konuştu.