Biden, Wilmington’daki mülakatta, dünyanın değiştiğini, başkanlığının “3. Obama dönemi” olmayacağını söyledi. Başkan Donald Trump’la seçimden bu yana doğrudan görüşme yapmadığını da belirten Biden, Trump yönetiminin başkanlığı devir sürecini başlatmasını “samimi” bulduğunu ifade etti. Geçen hafta Demokratlardan Kongre üyesi Bill Pascrell, Adalet Bakanlığı’nın, “işledikleri sayısız suçlardan dolayı tüm Trump rejimi hakkında soruşturma başlatması” çağrısında bulunmuştu. Holt’un, bu konudaki görüşünü sorması üzerine Biden, “Ben başkanın yaptığını yapmayacağım ve Adalet Bakanlığı’nı isteklerimi yerine getirmesi için araç olarak kullanmayacağım” dedi. Biden, “Trump ‘önce Amerika’ dedi ama şimdi ‘yalnız Amerika’ oldu. Amerika döndü. Yeniden masanın başında olacağız” diye konuştu.
Biden: Benim başkanlığım 3. Obama dönemi olmayacak
25.11.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD başkanı seçilen Joe Biden, NBC News televizyonunda gece haberleri sunucusu Lester Holt’un konuğu olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : ABD,biden,
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