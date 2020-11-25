Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi’nde yaşayan İsmail Özden ve 73 yaşındaki eşi Havva Özden, korona virüse yakalandı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten İsmail Özden geçen hafta virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Özel bir hastanede 5 gündür tedavi gören Havva Özden ise, eşinin vefatından 1 hafta sonra korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Özden çiftinin cenazeleri, Kandıra ilçesinde bulunan Hüdaverdiler Köy Mezarlığına defnedildi.