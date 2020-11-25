Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde B.Ö., M.Y., H.Ç., M.D., H.Ö. ve Z.K. isimli şahısların izinsiz kazı yapacakları bilgisinin alınması üzerine kazı yapacakları bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 23 adet fişek, 1 adet karot, 2 adet hilti, 1 adet jenaratör, 1 adet dedektör, 10 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.