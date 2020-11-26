Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 02:00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, site içerisinde bulunan 30 katlı bir binanın 12’nci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği dairede bulunan vatandaşlar ve bina sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sitenin otomatik yangın söndürme sistemi devreye giremeyince bina sakinleri korku ve paniğe kapıldı.

Yangının çıktığı bina sakinlerinden İlker Özdeş, "Ekipler herkesi tahliye ederek binayı boşalttılar. Herhangi bir yaralı olup olmadığını görmedim. Bende bu binanın 5’inci katında oturuyorum, hemen dışarı çıktım" diye konuştu.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürülürken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.