Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilitlerin kirlenmesi, kuruması ve soğuktan dolayı buzlanması gibi nedenlerden ötürü, sert geçmesi beklenen kış günleri öncesinde kilit bakımının ciddi önem taşıdığı ifade ediliyor. Anahtarcılık sektörünün tecrübeli isimleri, vatandaşların altı ayda veya yılda bir kez bu bakımlarla ilgilenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu uyarıları yapanlardan birisi de Türkiye’nin ilk ruhsatlı çilingiri olma unvanını taşıyan Eskişehirli Naime Boz oldu.

“Bakım yaparken zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanmayın”

Kilidin açılmaması, anahtarın kilit içinde kırılması ve buna benzer çeşitli problemlerin yaşanmaması için işin uzmanından tavsiyeler aktarıldı. Bakımların mühim olduğu vurgulusunu sıkça yineleyen 30 yıllık çilingir Naime Boz, “Kış geliyor, beraberinde soğukları da getiriyor. Soğuk havalarda çamurlanmalar, donmalar meydana geliyor. Ev kilitlerinin içindeki bilyeler ve küçük pimler, anahtarların sürekli takılıp çıkarılmasından dolayı zamanla kurumaya başlıyor. O yüzden de mutlaka ve mutlaka dikiş makinesi yağlarıyla yağlanmaları gerekiyor. Yani zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanılmasın, bu işlem kilitleri tamamen bitiriyor. Sadece dikiş makinesi yağını biraz damlatarak kilitlerimizi kurtarabiliriz. Eğer kilidimiz dışarıda yağmur gören bir asma kilitse bunu yağlayıp dışına poşet geçirerek kilidimizi her şeyden koruyabiliriz. Zamanla bunlara bakım yapmalıyız. Altı ayda veya yılda bir kez, bilhassa kışa girerken, bunların bakımlarının olması şart. Mesela kışın ortasına yine zorlamalar meydana geliyorsa ara sıra, ayda bir bile olsa kilidin yağlanması gerekir ki ömrü uzasın” dedi.

“Arabalar yıkandıktan sonra kilitler donuyor”

Özellikle kış aylarındaki soğuk havalarda yıkanan araba kilidinin iç kısmında donmaların meydana geldiğini anlatan ve bu duruma değinen Boz, çözüm için “Arabaları çamur oldukça ve kirlendikçe yıkıyoruz. Yıkadığımız zamanda da soğuk havadan dolayı kapı kilitleri donma yapıyor. O yüzden kontak yağları, spreyleri gibi ürünleri kapı kilitlerine sıkmamız gerekiyor. Kilitte bir donma yaşanırsa ve o an yanınızda böyle bir ürün yoksa sıcak nefesiniz ile kilide üfleyerek problemi giderebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bize gerek kalmadan sorunu iki dakika içinde çözer” önerilerinde bulundu.

Bisiklet kilitlerine dikkat

Bu gibi durumların bisiklet kilitlerinde de yaşanabildiği belirten Boz, “Bisikletler dışarıda kaldığı için onlarda da donma durumu meydana geliyor. Az önce araba kilitleri için söylediklerim, bisiklet kilitlerinde de geçerli. Kilidin ana merkezini, yani anahtar giren bölgeyi mutlaka kontak spreyle veya yağla kurtarabiliriz. Yani kilidi komple yatırmamıza gerek yok, bu işlemlerle başarıya ulaşabiliriz. Müşterilerimiz bunları evlerinde rahatlıkla yapabilirler. Yani hiçbir şekilde bize getirmelerine gerek kalmaz. Olur da anahtar kilidin içinde kırılır, o zaman getirirler tabii” diye belirtti.