Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DSİ Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Kayalıköy Barajı’nın içme suyu yanında sulamaya da hizmet etmesi ve 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesinin su alma bacasına kadar düştüğü belirtildi.

Ortak isale hattına bağlanacak

Bu sebeple şehrin içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına Süloğlu Barajı ile diğer barajda bulunan yaklaşık 22 milyon m3 suyun içme suyu olarak şehre verilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, Süloğlu İsale hattının AÇB borularında çok patlak olması nedeniyle Süloğlu Barajı’nın Kayalıköy Barajı isale hattına bağlanmasına ve burada bulunan 22 milyon m3 suyun ortak isale hattına bağlanmasına karar verildiği aktarıldı.

1 yıl yetecek kadar su bulunmaktadır

Gerekli vana ve mekanik teçhizat parçalarının Edirne Belediyesi tarafından hazırlandığı ve bağlantıların yapılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kayalıköy Barajı isale hattına bağlantı yapılacağından oradan gelen suyun kesilmesi gerekmektedir. Bağlantı için Belediye 36 saat belirlemiş olup, daha kısa sürede bağlantının bitirilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Edirne ilinin yıllık içme suyu ihtiyacı 20 milyon m3 olup. Süloğlu Barajı’nda şehre 1 yıl yetecek kadar su bulunmaktadır.”