Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede Covid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği mart ayından bu yana geçen 8 aylık zaman diliminde toplam 58 vatandaş virüs kaynaklı hayatını kaybetti. Özellikle son iki aylık süreçte ölümlerde artış yaşandığı tespit edilirken, havaların soğumasıyla birlikte kurallara uymanın daha da gerekli bir hal aldığına vurgu yapılıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlara uymaları isteniyor

Ülke genelinde olduğu gibi ilçe genelinde de vaka sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor. Salgın hastalığın etkisi altında bulunan ilçede vatandaşlar kurallara uymaları konusunda sık sık uyarılıyor. Bununla birlikte alınan tedbirler kapsamında virüsle mücadele devam ederken diğer yandan da testler yapılmaya devam ediyor. Test sonucu pozitif çıkan vatandaşlar İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordinasyonunda evlerinde tedavileri gerçekleştirilmek üzere 10 günlük karantina sürecine tabi tutuluyor. Hastalığı ağır geçiren vatandaşlar ise Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavilerine burada devam ediliyor. Uzmanlarca hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak salgının üstesinden gelinebileceği belirtiliyor. Vatandaşların hem ilçe sağlığı hem de kendi sağlığı açısından İlçe Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlara uymaları isteniyor.