Edinilen bilgiye göre, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un eşi Hafize Erol geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Rahatsızlığının Korona virüs belirtileri ile benzerlik göstermesi sonucu Başkan Erol'un eşine Covid-19 testi yapıldı ve test pozitif çıktı. Eşi ile birlikte karantinaya alınan Başkan Erol, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek tüm hastalara acil şifalar diledi.
Başkan Erol, karantinaya alındı
26.11.2020 - 22:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol eşinin Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.
Etiketler : Başkan Erol,karantina,korona,
749217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749217.aspx
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